MÜSİAD'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın erzak kolisi yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, ramazan ayı münasebetiyle gıda yardımlarını hızla sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıl 98 bin erzak kolisi dağıtımı yapmıştık bu sene hedefimiz 100 bini aşmak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, ramazan ayı münasebetiyle gıda yardımlarını hızla sürdürdüklerini belirterek, "Geçen yıl 98 bin erzak kolisi dağıtımı yapmıştık bu sene hedefimiz 100 bini aşmak. MÜSİAD sadece ticaret ehli insanların değil, gönül insanlarının oluşturduğu bir camia." ifadelerini kullandı.

Şekerli, AA muhabirine MÜSİAD'ın ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği yardım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ramazan öncesinde başladıkları yardım hazırlıklarına bayrama kadar devam ettiklerini aktaran Şekerli, "MÜSİAD'ın yurt dışında ve içinde geniş bir teşkilat ağı var. Destek vermek isteyen tüm üyelerimiz, yardımlarını ramazan öncesi ulaştırdılar. Hazırlıklarını yaptık ve Türkiye'nin her ilinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla 70 bini aşan erzak dağıtımımız gerçekleşti. Bunları ağırlıklı olarak kendi teşkilatımızla dağıtıyoruz." diye konuştu.

Bayram yaklaştıkça çalışmalarını artıracaklarını söyleyen Şekerli, "Bayrama yakın bu 70 bin sayısının artacağını umuyoruz. Geçen yıl 98 bin erzak kolisi dağıtımı yapmıştık bu sene hedefimiz 100 bini aşmak. Teşkilatımıza güveniyoruz, ihtiyaç sahiplerine ulaşacak duyarlı insanlar, çünkü MÜSİAD sadece ticaret ehli insanların değil, gönül insanlarının oluşturduğu bir camia." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtiyaç sahiplerine yardım için veresiye defterleri satın alınıyor"

Şekerli, tam kapanma ile zorluk yaşayan sektör çalışanlarını da düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikli olarak hizmet ve perakende sektöründe kapalı olan iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımız üzerinden dağıtımları yapmaya gayret gösterdik. Bu dağıtımları da Genç MÜSİAD'lı kardeşlerimiz ve valiliklere bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber yapıyoruz. Ramazanın 21. günü itibarıyla doğudaki 13 ilimize yola çıkan erzak konvoylarımız var. Teşkilatımız gelir seviyesi daha düşük olan illerimizde çalışmalarını yürütüyor. Ramazan öncesinde Suriye Azez'e un göndermiştik, inşallah Kadir Gecesi'nde yine Azez'de, ki orada bir MÜSİAD şubemiz var, bayram öncesi erzak dağıtımımız olacak."

İstanbul'un birçok noktasında ihtiyaç sahibi insanların olduğunu hatırlatan Şekerli, "Teşkilat ağımızla onlara ulaştık, son 10 güne bıraktığımız bir geleneğimiz de veresiye (zimem) defterlerinin satın alınması. Bu unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğimizdi. MÜSİAD geçmiş yıllarda bunu ön plana çıkardı ve ülkemizin dört bir yanında örnek teşkil etti. Sonrasında birçok kuruluş da bunu yapmaya başladı." açıklamasını yaptı.

Yardımlarla birçok insana ulaşıldığını bildiren Şekerli, "Bu geleneğin önemli olan yanı borcu kimin ödediğini borçlu olan bilmiyor. Ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmiyor. Bu çok güzel bir duygu. Bununla ilgili MÜSİAD'da satın alınan veresiye defterleriyle ilgili oluşturduğumuz bir sergimiz var. Hatta bunlardan birisi de Kudüs'ten alınmıştı." dedi.

"Yurt dışında yerinden satın alma ile yardımlar ulaştırılıyor"

Yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri için iftar programları düzenlediklerini kaydeden Şekerli, "Salgın dolayısıyla bazı ülkelerde de kapanmalar var. Bundan dolayı iftar programı yapamadığımız yerlerde yerinde satın alma gerçekleştirebildik. Biz bütün programı orada iftar vereceğiz diye yaptığımız için buradan erzak gönderimimiz olmadı ama kapanma varsa bölgede anında yerinden satın almayla erzak dağıtımımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Şekerli, bunların dışında MÜSİAD'ın yurt dışında paydaş kuruluşları olduğunu, birçok vakıf, dernek veya devlet teşekkülü olan kurumla beraber dünyanın dört bir yanına ulaştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu