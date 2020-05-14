MÜSİAD'dan Nijerya halkına ramazan yardımı
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MÜSİAD'dan Nijerya halkına ramazan yardımı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk boya şirketi Silkoat, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

MÜSİAD'dan Nijerya halkına ramazan yardımı
14.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:36

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk boya şirketi Silkoat, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

MÜSİAD Nijerya Başkanı ve Silkoat Şirketi Genel Müdürü Tevfik Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yüzlerce kişinin işini kaybetmesi nedeniyle 250 Nijeryalı aileye ramazan yardımı yaptıklarını belirtti.

Demirel, MÜSİAD ile Silkoat şirketi iş birliğinde makarna, pirinç, fasulye, tuz, yağ, çay ve şekerden oluşan yardım paketlerinin 220 aileye ulaştırıldığını, 30 aileye de para yardımı yapıldığını kaydetti.

Türk iş adamları olarak bu zor zamanlarda Nijeryalıların yanında olduklarını göstermek istediklerini dile getiren Demirel, "Bizim amacımız, Türkiye ile Nijerya arasında köprü olmak veya bu köprüyü daha kuvvetli yapmaktır." dedi.

Yardım alanlardan Meryem Süleyman, ramazan yardımının tam zamanında geldiğini kaydederek, "Babamın vefatından sonra aileme bakmak için çalışmaya başladım ancak Kovid-19 nedeniyle işimi kaybettim. Şu anda çok zor geçiniyorum fakat çok şükür bugün Türklerden böyle bir yardım aldım. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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