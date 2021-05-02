MÜSİAD'dan Malezya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
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MÜSİAD'dan Malezya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

MÜSİAD'dan Malezya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya şubesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıttı.

KUALA Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya şubesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıttı.

Malezya'nın 3 ayrı şehrinde MÜSİAD üyeleri, temel gıda ürünlerinin olduğu erzak kolilerini dar gelirli ailelere ulaştırdı.

Yardım kolilerini alan aileler, MÜSİAD üyelerine teşekkür etti.

MÜSİAD Malezya Başkanı Sabri Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye-Malezya İş Adamları Derneğinin de katkılarıyla başkent Kuala Lumpur'da 360, Kota Bharu'da 160 ve Johor Bahru'da 120 koli gıdayı önceden belirlediğimiz dar gelirli ailelere ulaştırdık." dedi.

İki haftalık yorucu bir süreçte bağışları toplayıp yardım kolilerini hazırladıklarını belirten Yardımcı, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybeden çok sayıda insan var. Elimiz yettiğince bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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