MÜSİAD'dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
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MÜSİAD'dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı hem maddi hem de manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılabilmesi amacıyla iş dünyasına seslenerek, imkanı olan tüm iş adamlarının...

MÜSİAD'dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
27.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:27

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı hem maddi hem de manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılabilmesi amacıyla iş dünyasına seslenerek, imkanı olan tüm iş adamlarının küçük esnafın zimem (veresiye) defterlerini satın alınması için çağrıda bulundu.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk yaptığı yazılı açıklamada, ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde görülen ve kısa zaman sonra başta Avrupa ve Amerika olmak üzere, bütün dünyayı etkisi altına alan korana virüs (Covid-19) salgınının ülkeyi derinden sarstığını belirterek, "Devletimiz ve milletimiz, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmek amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde, büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor.Ülkesine aşık ve tek derdi milletinin istikbali olan iş adamları olarak bizler, bir yandan üretimin aksamaması ve salgının geniş çaplı bir ekonomik krize yol açmaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla devletimize ve milletimize olan desteğimizi her alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Kendisini bizlere Rahman ve Rahim isimleriyle tanıtan, her zorlukta bir kolaylık ihsan ederek yardımlarımıza koşan ve yeryüzünü bu isimlerin tecellisiyle rahmet esintileriyle dolduran Yüce Rabbimiz, hamd olsun ki bizleri bir kez daha On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ı Şerif'e ulaştırdı. Korona virüs, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtı. Bu süreçte maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın derdine ortak olma, derdini paylaşma zamanıdır. Aziz Milletimiz, Anadolu'nun pak sinesinden aldığı terbiye, bilgi ve birikimle her zaman zorda kalmışların yanında olmuş ve yardıma muhtaç insanların hiçbir çıkar gözetmeksizin yardımlarına koşmuştur. Türk Milleti, Allah Resulü Hz. Muhammed'in (S.A.V) 'Komşusu açken tok yatan, bizden değildir' Hadis-i Şerif'ini her zaman kendisine şiar edinmiş ve bu inanç doğrultusunda hayatını örgütlemiştir. Aziz milletimizin, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı mana ve ruhla hareket edeceğinden ve Ramazan Ayı hürmetine, her zamankinden daha fazla aşk ve iştiyakla yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidereceklerinden şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

İş dünyasına çağrıda bulunan Çelenk, "MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana bu borcun sorumluluğuyla hareket ediyor, kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz. Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (veresiye) defteri uygulamasını, MÜSİAD olarak 2016 yılından bu yana, büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Ailesini, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini (zimem defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor. Bu güzel uygulamanın yaşatılmasında öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler biliyoruz ki, birbirimize ne kadar sıkı sarılır, birbirimizin yarasına ne kadar çok merhem olursak, o kadar çabuk iyileşir, daha güçlü şekilde hep birlikte ayağa kalkarız. Bu günler, birlik olma günüdür; koşulsuz yardıma koşma, paylaşma günüdür. MÜSİAD Ailesinin her bir ferdini, iş insanlarımızı, dostlarımızı, kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen herkesi, Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasına katkı sunmaya davet ediyoruz. Gelin el ele verelim, kardeşlerimizin dertlerine derman olalım, imkansızlıktan dolayı tek bir kardeşimizin gözünde yaş belirmesin. Biz, "beraber" çok iyiyiz ve büyüğüz. Bu vesileyle, sabırsızlıkla yolunu gözlediğimiz; öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın, hepimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum. Cenabı-ı Hak, yaptığımız ve yapacağımız yardımları kabul eylesin, bizlere, Ramazan Bayramı'na kavuşmayı nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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