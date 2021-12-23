MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı Açıklaması
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.
MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer verildi.
Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir
Bakan Nebati ve Merkez'in art arda açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum
AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri