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MÜSİAD'dan iddialara yanıt

MÜSİAD, "Son günlerde yol arkadaşlarımız olarak saydığımız kurumların, iç yapılarına müdahale şeklinde aksettirilen, kurumumuza yönelik çirkin, mesnetsiz ve kasıtlı saldırıları hiçbir şerait altında kabul etmediğimizi ve kınadığımızı beyan ederiz" açıklamasında bulundu.

10.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:03
MÜSİAD'dan iddialara yanıt

MÜSİAD, "Son günlerde yol arkadaşlarımız olarak saydığımız kurumların, iç yapılarına müdahale şeklinde aksettirilen, kurumumuza yönelik çirkin, mesnetsiz ve kasıtlı saldırıları hiçbir şerait altında kabul etmediğimizi ve kınadığımızı beyan ederiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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