MÜSİAD'dan iddialara yanıt

10.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:03

MÜSİAD, "Son günlerde yol arkadaşlarımız olarak saydığımız kurumların, iç yapılarına müdahale şeklinde aksettirilen, kurumumuza yönelik çirkin, mesnetsiz ve kasıtlı saldırıları hiçbir şerait altında kabul etmediğimizi ve kınadığımızı beyan ederiz" açıklamasında bulundu.