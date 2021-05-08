MÜSİAD'dan Hakkari'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hakkari Şubesi, kente genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hakkari Şubesi, kente genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Gıdadan oluşan yardım kolileri, dernek üyelerince kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçesinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Şube Başkanı Adnan Öveç, yaptığı açıklamada, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunmaya devam ettiklerini söyledi.

Hayırsever iş adamlarının sağladıkları imkanlarla hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Öveç, "Bir yoksula, bir hayır işine yaptığınız yardımı, en yakınlarınız dahi bilmemelidir. Çünkü bu çeşit yardımlar dini ya da sosyal bir ödevdir. Amaç kendini göstermek değil, bir yaraya merhem olmaktır. Desteklerinden dolayı Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ağabeyime, Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ağabeyime ve buna vesile olan herkese teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı