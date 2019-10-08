MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona destek

08.10.2019 15:49

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyona destek vererek, "Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir" dedi.



Mehmet Çelenk, yaptığı açıklamada, "Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA