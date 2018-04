Müsiad'dan Erken Seçime Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kilis Şube Başkanı H.Reşit Badem, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kilis Şube Başkanı H.Reşit Badem, Seçimlerin öne alınmış olması iş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önlerini daha net göreceklerini ifade ederek, "Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan Bey'inde dediği gibi, iş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyada cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce geçilmesi gerektiğini daha önce çeşitli platformlarda dile getirmiştik. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, 24 Haziran tarihinde 'erken seçim kararını', iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır" dedi. Badem, Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile olmadığını vurgulayarak, "Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve Irak ile ilgili gelişmeler sürerken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS