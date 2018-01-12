Müsiad'dan Enerji Tasarrufu Çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 11-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde bir kampanya başlatarak, enerji tasarrufu çağrısında bulundu

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, enerji tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirttikleri kampanya ile bundan sonra tüm dernek üyelerinin iş yeri ve işletmelerinde stand-by konumundaki tüm elektronik ürünlerin fişlerini çekececeğini söyledi. Yapılacak tasarruf miktarları ile ilgili de bilgi veren Çelenk,"Evlerimizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiyor. Bu anlık ihmaller büyük bir israfa yol açıyor. Özellikle TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarının 2016 yılı rakamlarına göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle ayda 11.1 TL yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. Ortalama 100 TL'den 21 milyon hane sayımızla hesap ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz olan 2.1 milyar TL kaybolup gidiyor" şeklinde konuştu.

"Fişi çek yılda 134 TL cebinde kalsın"

Başta tüm iş dünyası olmak üzere herkesi ev ve iş yerlerinde bulunan elektronik aletlerin fişlerini işleri bittikten sonra çekme çağrısında bulunan Çelenk, "Başta ev hanımlarımız olmak üzere, işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi çekerken harcayacağımız ya da üşendiğimiz en fazla 3 saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden çıkacak paranın değerini bilelim" diye konuştu. - GAZİANTEP