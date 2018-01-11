Müsiad'dan Enerji Tasarrufu Çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 11-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde önemli bir kampanyaya imza atıyor. Enerji tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçlayan MÜSİAD üyeleri, stand-by konumundaki tüm elektronik ürünlerin fişlerini çekecek.

Evlerde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, anlık ihmallerin büyük bir israfa yol açtığını belirtti. Kalan, "TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı'nın 2016 yılı rakamlarına göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle ayda 11,1 TL yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. Ortalama 100 TL'den 21 milyon hane sayımızla hesap ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz 2,1 milyar TL kaybolup gidiyor" dedi.

"Fişi çek yılda 134 TL cebinde kalsın"

Herkesi bu kampanyaya katılmaya çağıran MÜSİAD Malatya Başkanı Kalan, "Başta ev hanımlarımız olmak üzere, işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi çekerken harcayacağımız yada üşendiğimiz en fazla 3 saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden çıkacak paranın değerini bilelim" diye konuştu. - MALATYA