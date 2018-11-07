Müsiad'dan "Dost Meclisi" Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesince düzenlenen "dost meclisi" toplantısının bu ayki konuğu MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar oldu.

MÜSİAD şube binasında düzenlenen toplantıya üniversite öğrencileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yarar, iş adamlarının hayatları boyunca mücadele içinde olması gerektiğini belirterek, "MÜSİAD'ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur." dedi.

MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap da 21-24 Kasım'da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2018 hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda Kasap, Yarar'a katılımından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.