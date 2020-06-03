HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

MÜSİAD'dan dijital fuar

MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, iş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarının 7-13 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

MÜSİAD'dan dijital fuar
03.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:32

MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, iş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarının 7-13 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, 7 Temmuz 2020 tarihinde online ziyaretçiye açılacak olan 1. Bölgesel Dijital EXPO Fuarı'nın Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını vurgulayarak, fuarda Muğla, Denizli, Antalya, Alanya, Burdur, Fethiye, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Uşak'taki şirketlerin stantlarının yer alacağını söyledi.

Fiyat, zaman ve ulaşım avantajı

Şube Başkanı Demir, "Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, e-ticaret gibi enstrümanları kullanıyordu. Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ'lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir" dedi.

"Gerçek fuar atmosferi olacak"

Amacı ticari pazar payını artırmak, az maliyetle çok sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum veya satışını gerçekleştirmek olan fuarda; gerçek fuar atmosferi yaşanacak, lokasyon önemi olmayan erişebilir Pazar yeri imkanının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.

13 Temmuz tarihine kadar sürecek

Bunun yanı sıra dijital fuarda; yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği, ulusal ve yerel online lansman, organizasyonun yerel, ulusal ve dijital mecralarda reklam yayını, birçok sivil toplum kuruluşunun üyelerine sms ile bildirim desteği, fuar süresince birçok eğitim ve konferans ile ziyaretçi desteği sağlanacak. İlk 2 gün canlı yayın modunda, son 5 gün ziyarete açık modda olacak olan Fuar, 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Ekonomi
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Ekonomi
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Ekonomi
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Ekonomi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mehmet Çetin Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Çağlar Çorumlu İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: MÜSİAD'dan dijital fuar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 09:32:41. #1.14#
title