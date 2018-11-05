Müsiad'dan Danimarka'ya Yeni Ofis

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Danimarka'nın Glostrup kentinde kiraladığı yeni ofisini teslim aldı.



MÜSİAD, 2007 yılında kısa bir süreliğine küçük bir ofiste hizmet verdikten sonra kapattığı Danimarka şubesini, yeniden hizmete soktu.

MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı Latif İbişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2007 yılında kurulduğumuzda bir ofisimiz vardı ancak zaman içerisinde değişik sebeplerden dolayı çalışmalarımızda bir yavaşlama oldu, dolayısıyla biz de ofisimizi kapattık. Üyelerimizle daha sık sık bir araya gelebilmek açısından tekrar ofis gerekliliği hasıl oldu." dedi.

Bu birlikteliği dışarıda sağlamak yerine üyelerinin kendi evine gelircesine MÜSİAD ofisine gelebileceği bir yer olmasını istediklerini anlatan İbişoğlu, "Çalışmalarımızı daha hızlı, pratik, yerinde yapma imkanı bulacağımızı düşünerek, ofis ihtiyacımızı karşılamak üzere burayı kiraladık." diye konuştu.

Türkiye'den Danimarka'ya iş yapmak için sık sık iş adamlarının geldiğini ve kendilerini ziyaret ettiğini kaydeden İbişoğlu, şimdiye kadar dışarıda yapılan görüşmelerin artık daha sıcak bir ortamda kendi ofislerinde gerçekleşeceğini belirtti.



Ofisin, başkent Kopenhag'ın şehir merkezinin 11 kilometre batısında yer alan Glostrup kentinde olduğunu ifade eden İbişoğlu, gönüllü olarak ticaret ataşeliği görevi üstlendiklerini ve Danimarka ile Türkiye arasında ticaretin artması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

İbişoğlu, sadece Danimarka'da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına hizmet vermediklerini, Türkiye'de iş yapmak isteyen Danimarkalı iş adamlarına da hizmet verdiklerini vurguladı.

MÜSİAD'ın 80 ülkede 210 temsil noktasında hizmet verdiğini dile getiren İbişoğlu, yakın gelecekte ofisin resmi açılışının, Türkiye'den gelecek MÜSİAD heyeti tarafından gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.