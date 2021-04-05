MÜSİAD'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına kınama
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MÜSİAD'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına kınama

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
MÜSİAD'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına kınama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bu tür açıklamaların hiçbir zeminde kabul edilemeyeceği belirtildi.

Son olarak 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere darbe muhipliğinin gömüldüğünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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