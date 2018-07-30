Müsiad'dan Aa Genel Müdürü Kazancı'ya Ziyaret

Müsiad'dan Aa Genel Müdürü Kazancı'ya Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Müsiad'dan Aa Genel Müdürü Kazancı'ya Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

AA İstanbul Bölge Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Şenol Kazancı, Abdurrahman Kaan'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettikleri Afrika ziyaretini ve MÜSİAD'ın çalışmalarını anlattı.

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