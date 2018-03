Müsiad'dan 8 Mart Kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, mesaj yayımlayarak, 08 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, mesajından kadınların toplumdaki önemine değinerek, "Bildiğiniz gibi 8 Mart tarihi "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu gün kadın olmanın anlam ve önemini hatırlamak, bunun üzerine samimi bir şekilde kafa yormak ve kadınlarımızın toplum hayatı içerisinde karşılaştıkları zorlukları ele almak için iyi bir fırsattır. Günümüzde siyasetten çalışma hayatına, spordan edebiyata ve bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınlarımız vardır ve bu varlıklarını sürdürebilmek adına büyük çaba ve başarı göstermektedirler. Toplum olarak en büyük hedeflerimizden birisi de; kadınlarımızı sosyal, siyasi ve ekonomik hayatın içinde layık oldukları yerlere gelmelerini sağlamak olmalıdır. MÜSİAD olarak bu hedefin bize yüklediği sorumlulukların bilincindeyiz ve bu doğrultuda hareket etmekteyiz" ifadelerini kullandı. Çelenk, mesajında "Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) veda hutbesinde kadın hakları ile ilgili kısımlarını hatırlatan Çelenk, "Kadınlarımızın hayatın her aşamasında daha çok katılımcı bir görev üstlenmeleri gerekmektedir. Ayrıca geleneklerimiz ve dinimiz açısından da kadın, aile ocağında ilk eğitimi veren bir öğretmen ve eğitimcidir. Çocuğun terbiyesi, yetişmesi, her yönden gelişmesi, güzel alışkanlıklar kazanması ve yararlı bilgilerle donatılmasında en büyük rol kadındadır. Bugün kadınlarımızın karşılaştığı sorunlar açısından baktığımızda da, karşımıza ilk olarak 'kadına yönelik şiddet' uygulaması çıkmaktadır. Kadınlarımıza yönelik insanlığa sığmayan saldırıların, şiddet uygulamalarının, taciz ve tecavüz olaylarının endişe verici bir şekilde arttığını görmekteyiz. Maalesef töre ve geleneklerin arkasına sığınan katillerin sokak ortasında ki infazlarına şahit olmaktayız. Son zamanlarda kadınlarımıza yönelik ve bizleri kaygılandıran insanlık dışı davranışların yok edilmesi için, başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir" ifadelerine yer ver verdi.

Çelenk, mesajının son bölümünde ise yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen her şeyin en iyisine ve en güzeline kadınların ve anaların layık olduğunu ifade ederek, 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutladı. - GAZİANTEP