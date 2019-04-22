Müsiad'dan 23 Nisan Kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclis'inin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Çelenk, "23 Nisan, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Aziz milletimiz, en zor şartlar altında dahi azim ve inancını muhafaza ederek kazandığı bağımsızlık zaferinin ardından, kendi kaderini belirlemek üzere Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş ve egemenlik haklarına kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

"Değerleriyle barışık bir gelecek"

Çelenk, değerleriyle barışık bir gelecek için çocukların önemine de vurgu yaparak, "Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir dayanışma ruhuyla kazanan milletimiz, bu büyük iradeyi taçlandırmış, kendisine yapılan tüm saldırılara rağmen halkın meclisi olma vasfını kaybetmemiştir. Bu özel günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Biz çocuklarımız için müreffeh bir gelecek hayali kuruyor, bu minvalde de çalışıyoruz. İnanıyoruz ki büyük yarınlar geleceğimizin mimarisi ve mirasçısı çocuklarımızın gayret ve çabalarıyla inşa edilecektir. Dünyanın her köşesinden katılan çocuklar ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya barışının teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Gayemiz, çocuklarımıza değerleriyle barışık daha güzel bir gelecek hazırlayabilmektir. Bu vesileyle başta TBMM'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA