MÜSİAD'da Poyraz güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şubesi 21. Genel Kurulu'nda yeniden şube başkanı seçilen Muharrem Poyraz güven tazeledi. Genel Kurula Genel Başkan Abdurrahman Kaan da katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen genel kurul, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında söz alan Şube Başkanı Muharrem Poyraz, göreve geldikleri 2019 yılı itibariyle birlikte birçok faaliyete imza attıklarını ifade ederek, 'İlimizde hem üyelerimiz hem de Malatya'mız için ses getirecek projelere imza attık" dedi.

2020'nin ilk aylarında tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle planladıkları etkinlikleri düzenleyemediklerini de ifade eden Poyraz, 'Bu süreçte Malatya şubesi olarak programlarımızı asgari düzeyde yapmaya çalıştık. Elbette ki duamız ve temennimiz bu salgının sürecinin tamamlanması ve akamete uğrayan faaliyetlerimizin başlamasıdır. Temennimiz bu süreçten etkilenen sektörlerin biran önce canlanıp faaliyetlerini sürdürmesidir." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde alınan parasal sıkılaştırma politikasıyla kur faiz girdabından bir nebze de olsa çıkmış olacaklarını kaydeden Poyraz, piyasaya bakıldığında sorunların olduğunu ancak hızlı başarılara da ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise 2020 yılının oldukça zorlu bir yıl olarak geride kaldığını kaydederek, "Bilhassa 2018 yılının başından itibaren, küresel ekonomik sistemin oldukça sıkıştığını ve ciddi bir emtia kriziyle yüzleşmek durumunda kalabileceğimizi ısrarla vurguluyorduk. Fakat beklenen bu krizin patlama noktası, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerden geldi: Küresel Salgın. Bu kriz, diğerlerinin aksine iktisadi bir zemine sahip değildi ancak etkileri itibariyle tüm dünyada durma noktasına gelen ekonomik sistemi bizlere sorgulattı" dedi.

Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonominin zorlu bir süreç geçirdiğini ifade eden Kaan, "Bu noktadan itibaren küresel ekonomik sistem yerini yavaş yavaş üniter yapılara ve ülkeler açısından kendi kendine yetme kuralına bıraktı. Bizler pandemi sonrası keskin paradigma dönüşümleri beklerken, karşımıza devletçi bir kapitalizm çıktı ve bu model aslında bize pek de yabancı değildi." şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiklerini de dile getiren Kaan, kritik konularda istişarelerde bulunduklarını söyledi. Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın enflasyon ile mücadeledeki ısrarlı ve kararlı duruşunun hem iş insanlarını hem de yabancı sermayeyi umutlandırdığını kaydeden Kaan, "Yani buraya kadar iyiye doğru bir gidiş elbette söz konusudur. Ancak tüm bu adımlar sadece çıkılması gereken ana arter yola doğru gelen patikalardır. Yararlıdır, zaman kazandırır ama nihai çözüm sunmaz. Sonsuza dek sürmez. Bir süre sonra piyasa sizden daha kalıcı ve köklü hareketler yani bir iktisadi planlama isteyecektir" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle bölgesinde önemli bir cazibe merkezi durumunda olduğunu da dile getiren Kaan, "2020 yılında önceki yıla kıyasla yaşanan yüzde 20,3'lük azalmaya rağmen, Türkiye'nin en çok ihracat yapan illeri arasında 32'nci sırada yer alan Malatya'da toplam 301,2 milyon dolar ihracat yapılmış, bunun içerisinde kuru meyve ve mamullerinin payı ise yüzde 50 olmuştur. Bu grubun ihracatını su ürünleri ve hayvansal mamuller ve hazırgiyim ve konfeksiyon grupları takip etmiştir. Bu dönemde toplam 124 ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Malatya'da; ilk üç sırayı Irak, ABD ve Almanya almıştır. Malatya'nın, bölgesi ve ülkemiz için önemine binaen şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; şehirde bir potansiyel var ve biz bu potansiyeli doğru yatırımlarla, planlı bir stratejiyle açığa çıkarabiliriz. Çıkaracağız da; bunu hep birlikte başaracağız. Biz MÜSİAD olarak, yol arkadaşlarımıza, Türkiye'de 89 nokta ve dünyada 95 ülkede 225 irtibat noktamızla destek oluyoruz. ve şimdi onları güçlü bir ticaret ve yatırım ağıyla birleştirmek için yepyeni bir yapılandırma hareketini başlatmaktayız" diye konuştu.

Malatya'da bir otelde gerçekleştirilen 21. Genel Kurul toplantısına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Şube Başkanı Muharrem Poyraz ile yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyasından temsilciler katıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı