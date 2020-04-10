MÜSİAD'da Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi önerisi
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Covid-19 salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulanmaya başlanan tedbirlerin Türkiye'yi koruyacağını belirterek, "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi kurulması" önerisinde bulundu.
10.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:42
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Covid-19 salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulanmaya başlanan tedbirlerin Türkiye'yi koruyacağını belirterek, "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi kurulması" önerisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com