MÜSİAD’da geleceğin teknolojileri konuşuldu

25.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:19

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Tekstil ve Deri Sektörü Genel Toplantısı üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının konuğu olan Palamut Grup ve CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut "X Y Z ve Endüstri 5.0" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.