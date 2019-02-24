Müsiad'da "Bağımlılık ve Gerçeklik Arasında Teknoloji" Semineri

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep şubesinde bağımlılık ve gerçeklik arasında teknoloji paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Tamer ve Bilişim Uzmanı Abdurrahman Koçak katıldı.

Panelde sosyal medya hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bilgisayarlara zararları yazılımların nasıl bulaştığı ve zararlı yazılımlara karşı neler yapılması gerektiği konuşulduğu panelde, bilgisayarlara zararları yazılımların resmi veya özel kurumları taklit etme yoluyla gönderilen linkler aracılığıyla bulaştığının altı çizildi.

Zararlı yazılımlardan korunmak için şifrelerin farklı karakterle oluşturulmasını belirten Bilişim Uzmanı Abdurrahman Koçak, "Phishing saldırılarının ne olduğunu kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Saldırılardan korunmak için öncelikle şifrelerin güvenliğinden başlamamız gerekiyor. Her platformda aynı parolayı kullanmamaya özen gösterin. Örneğin bir tane özel karakterle başlayın. Şifre güvenliği şifrenizin çok uzun olması ile sağlanmıyor. Şifrenize farklı karakterler eklerseniz ancak şifreniz güvenli olur. Çünkü yaptıkları saldırılar ile 2 veya 3 gün içerisinde şifrenizi bulabilirler ama eğer şifrenizi farklı karakterlerle oluşturursanız şifrenizi bulmaları yıllar sürer" dedi.

Endüstri 4.0 ve yapay zeka hakkında konuşan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Tamer ise yapay zeka teknolojisinin arttığını belirterek, "Öncesinde endüstri 1.0, 2.0 nedir diye baktığınızda buharla çalışan makineler, elektriğin bulunması, sanayi devrimi diye gider. Çip teknolojisi ve otomasyonla beraber endüstri 3.0 oluşmuş bilmiyorduk ama endüstri 4.0 duyunca bunu öğrendik. Şimdi de artık yapay zeka dönemindeyiz" diye konuştu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise konuşmasında gençliğine sahip çıkılması gerektiğini belirterek, gençlere yaptığı çağrıda ise internet ve bilgisayarın faydalı kısımları ile sınırlı kalmaları, kitap okuma ve spor aktivitelerine yönlenmeleri gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA