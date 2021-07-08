MÜSİAD'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

MÜSİAD'ın genel merkez binasında ziyarete açılan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini gözler önüne seren 55 karenin yer aldığı sergi, bir ay boyunca açık kalacak.

Serginin açılışında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz ile ilgili çok yoğun programların bulunduğunu belirterek, "Anlatacağız, hatırlatacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Türk milletinin FETÖ'nün darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş bir başkaldırıda bulunduğunu dile getiren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben millet iradesinin üstünde bir güç bilmiyorum, tanımadım. Caddeler, sokaklar sizleri bekliyor." şeklindeki sözleri sonrası 7'den 70'e yaşlısıyla genciyle milletin sokağa indiğini ve karanlık gecenin çok farklı bir aydınlıkla doğduğunu anlattı.

Yerlikaya, bu toprakların çok karanlık geceler gördüğünü ancak milletin uçakların önü görünmesin diye tarladaki ekinini yaktığını, böyle bir vatanperverlik örneğinin kolay kolay görülemeyeceğini söyledi..

O hain gece 251 şehit verildiğini anımsatan Yerlikaya, "Şehit yakınları bize emanet. Hakeza gazilerimiz... Onları gördükçe o gecenin kahramanlık ruhunu müşahhas olarak hep onlarla hissediyoruz, onları aramızda görmekten çok büyük iftihar ediyoruz. Bu bir darbe girişimi bile değildi, işgal girişimiydi. Daha sonraki ifadelerden neler neler hangi melanet düşüncelerle neler yapmak istediklerini öğrenince dehşete kapılmamak elde değil." diye konuştu.

Yerlikaya, o gece yaşananları her zaman gelecek nesillere aktarmak zorunda olduklarının altını çizerek, sırtını batıya dönerek Anadolu'ya silah doğrultanlara karşı Anadolu irfanının, imanın, inancın galip geldiğini bildirdi.

Dünyada böyle bir darbe girişiminin rezil rüsva edilerek söndürüldüğü bir enstantane bulunmadığını dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu aziz milletin ezanının susturulamayacağını, devletin, milletin, vatanın ve bayrağın masa başında analitik dünya değerlendirmeleriyle işgal edilmeyeceğini, yönetime el konulamayacağını, iradesinin üstüne çarpı atılamayacağını son derece iyi anladılar. Bizi daha iyi ve yakından tanıdılar. Bu milletin gücünün, kuvvetinin göründüğünden çok daha büyük olduğunu, ardından görünmez güçlerin, kuvvetlerin olduğunu çok iyi anladılar."

"Kumpasın ve yıkıcı planların iç yüzünü dünyaya anlattık"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 15 Temmuz'un, Türkiye'ye kara bir sayfa yazma amacında olan hain bir girişimi milletçe boşa çıkardıklarının, özgürlüğü, vatan sevgisini, demokrasiyi ve ülke onurunu her şeyin üzerinde tuttuklarının bir tezahürü olduğunu söyledi.

Demokrasi katili hainlere yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin büyük bir öfke ile karşı durduğu o karanlık gecede Türk milletinin tüm dünyaya bir kez daha demokrasi tutkusunu gösterdiğini, birlik ve beraberlik dersi verdiğini dile getiren Kaan, "Bizler de MÜSİAD olarak, darbe girişiminin hemen ardından tepkimizi ortaya koyduk ve birçok STK henüz nabız yoklaması telaşındayken biz bu hain ayaklanmaya karşı duruşumuzu net biçimde ifade ettik, demokrasi nöbetlerine katıldık." dedi.

Yurt içi ve yurt dışındaki her bir noktada milletin karşı karşıya kaldığı hainliği anlattıklarını kaydederek, haksızlığın, kumpasın ve yıkıcı planların iç yüzünü nefesleri yettiğince ifade ettiklerini, dünyada bu yönde kamuoyu oluşturmak adına tüm güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Kaan, yurt içi ve yurt dışındaki tüm şube ve temsilcilerinin etkin bir şekilde bu çalışmalara kendi çabalarıyla ayrıca destek verdiğini belirterek,

Sergi ABD ve Almanya gibi ülkelerde de açılacak

Kaan, 15 Temmuz gecesini ve ardından yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek adına içerikler oluşturduklarını, kitap ve bilgilendirici yayınlar hazırladıklarını belirterek, bu çalışmalarla ilgili örnekler paylaştı.

15 Temmuz Derneği ile yaptıkları iş birliğinden bahseden Kaan, bugün de geleceğe bir iz bırakmak için bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Kaan, serginin yurt içi ve yurt dışında da gerçekleştirileceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul haricinde İzmir, Sakarya, Tekirdağ, Fethiye, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Gümüşhane, Ordu Samsun ve Kırıkkale'de, yurt dışında da Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Romanya ve ABD'de de bu sergilerimizi sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız fotoğraf sergisini, bu hain darbe girişimini geleceğe taşıyarak, hiçbir zaman unutmayacağımız o kara geceyi belgeleriyle ortaya koyması bakımından son derece önemli buluyorum."

Kaan, bir ay boyunca genel merkezi binasının sergi alanında açık kalacak sergiyi herkesin ziyaret etmesi çağrısında bulundu.

"O gece milletin özündeki değer yargısı pratiğe dönüştü"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da herkesin etnik veya başka kimliklerinin farklı olabileceğini belirterek, "Ancak 'bu ülkenin vatandaşı olmak' ve 'yeri geldiğinde vatan için canını ortaya koymak' gibi ortak paydalarımız var." dedi.

Hain girişimin yaşandığı gece Türk milletinin vatan hainlerine karşı çıktığını dile getiren Turunç, "O gün şehit ve gazi olma arzusuyla tankların topların karşısında silahsız bir şekilde Allah, peygamber ve vatan sevgisiyle hayatlarını ortaya koyan insanlar bu milletin özündeki değer yargısını pratiğe dönüştürdüler." diye konuştu.

Turunç, kendilerinin ve çocuklarının kıyamete kadar bu inancı daha fazla fedakarlık göstererek bu topraklarda yaşatması gerektiğini kaydederek, son nefese kadar bu topraklarda aynı inancın sürmesi temennisinde bulundu.

"15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmak için sanat çok önemli"

Şehit İlhan Varank'ın ablası 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk ise 15 Temmuz ile ilgili yayınların, yapımların ve sanatsal etkinliklerin artması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Herkes kendi zihninde 15 Temmuz ile ilgili bir roman ve hikaye yazdığını dile getiren Arslantürk, "Ancak belki de çok acele etmemize gerek yok. 10 yıl, 20 yıl sonra edebiyatımıza kalıcı olacak çok hikayeler çıkacak." diye konuştu.

Arslantürk, Vali Yerlikaya ve MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'ın o geceyle ilgili hikayelerini etkinlik öncesi dinlediğini kaydederek, "O geceye ait bir değil çok fazla hikaye var. Zihinlerimizde olan hikayelerle 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktaracağız. Bu konuda sanat çok önemli." ifadelerini kullandı.

STK'ların terör örgütü üyelerinin toplumdan ayrıştırılması konusundaki önemine değinen Arslantürk, devlet ile STK'ların yapacağı iş birliği sayesinde bu konuda mesafe alınabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan