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MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Covid-19 nedeniyle tedavi gören hastalar için hastaneye kolilerce su bağışında bulundu.

KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Covid-19 nedeniyle tedavi gören hastalar için hastaneye kolilerce su bağışında bulundu.

MÜSİAD Karabük Şubesi, Covid-19 nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan hastalar için su yardımı yaptı. Kolilerce sular hastane yetkililerine teslim edilirken, Başhekim Doç.Dr. Nihat Yılmaz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'a teşekkür etti. - KARABÜK

MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Koronavirüs, Karabük, su, Yerel, Haberler

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