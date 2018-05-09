Müsiad Bursa Üyeleri Londra'da İş Fırsatlarını Görüştü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa üyesi iş dünyası temsilcileri İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırım ve ticaret fırsatlarını görüştü.

MÜSİAD İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı America Square merkezinde düzenlenen etkinliğe Bursa'nın önde gelen iş dünyası temsilcileri ve İngiltere'deki MÜSİAD üyeleri katıldı.

Bursa ve Londra'da bulunan MÜSİAD üyelerini bir araya getiren etkinlikte, ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Açılış konuşmasının yapan MÜSİAD Bursa Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Murat Bayizit, "Bursa'da 13 İngiliz sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Bursa'nın şu anda İngiltere'ye yapmış olduğu ihracatın toplamı 550 milyon dolar seviyelerinde. İngiltere'den Bursa'ya yapmış olduğumuz ithalat ise 48 milyon dolar seviyelerinde." İfadelerini kullandı.

İngiltere'nin Türkiye için oldukça önemli bir pazar olduğunun altını çizen Bayizit, "İngiltere, şu anda ticaret fazlası verdiğimiz bir pazar. Toplamda Türkiye ve İngiltere arasında 16 milyar dolar gibi ticaretimiz söz konusu." dedi.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu ise, "Tarımın, tekstilin ve sanayinin kenti Bursa'yı daha güzel ve daha doğru bir yere taşımak için önemli çalışmalarda bulunan, şehrine, bölgesine, ülkesine ve milletine daha faydalı olabilmek için daima fikir üreten, azimle çalışan MÜSİAD Bursa çeşitli iş görüşmeleri yapmak üzere Londra'yı ziyaret etmektedir. Bizler eminiz ki MÜSİAD Bursa ekibi ileriye dönük pek çok işbirliğinin de temellerini atacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bursa'da çok dinamik bir ekonomik yapı var"

Türkiye'nin en geniş, tabana yayılmış sivil toplum kuruluşunun MÜSİAD olduğunu belirten MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürses ise, "Bursa önemli bir şehir. Türkiye'nin ikinci en yüksek ihracatı yapılıyor. Bursa'da çok dinamik bir ekonomik yapı var." diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür ise Kraliçe 2. Elizabeth'in 2008 yılında Türkiye ziyareti çerçevesinde Bursa'yı ziyaret ettiğini belirten Gür, "Bu Bursa'nın İngiltere açısından ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Avrupa'da para var. Fakat yatırım yapacak saha yok. Türkiye önemli sahalardan birisi." ifadelerini kullandı.

Gür, Türk iş insanlarına İngiliz şirketler ile ortak yatırım ve şirket evlilikleri gibi fırsatları değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Etkinliğe Mustafa Gürses, Nihat Alpay, Alaettin Dağlı, Hüseyin Solakoğulları, Rıdvan Güler, Ali Güzeldağ, Ömer Yıldız, Murat Bayizit, Mehmet Kaleli, Özkan Dangaç, Kemal Ermiş, Abdülmelik Güler, Alparslan Şenocak, Osman Yetim, Mehmet Yıkar, Özgür Kavaklı, Mustafa Altın, Murat Eryağan, Fatih Aslan, Mehmet Toprak,Yakup Kayıhan, Halil İbrahim Nalbantoğlu, Abdülkerim Demir gibi MÜSAD Bursa'nın üyesi olan iş dünyası temsilcileri katıldı.