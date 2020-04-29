MÜSİAD Bursa Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Şubenin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay, yaptığı yazılı açıklamada, Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmenin suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Alpay, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki 'İslam, neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır.' diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Sayın Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrimeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: AA