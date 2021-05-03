MÜSİAD Bursa Şubesinden 1540 aileye gıda yardımı
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MÜSİAD Bursa Şubesinden 1540 aileye gıda yardımı

MÜSİAD Bursa Şubesinden 1540 aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulundu.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üyelerin bağışlarıyla oluşturulan erzak paketleri aracı kurumlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Nilüfer ve Yıldırım şubeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Bursa Yardımlaşma Derneği (BURYAD), Deniz Feneri Derneği Bursa Temsilciliği ve Bursa Suriyeli Muhacirlere Yardım Derneğine 1540 kişiye dağıtılmak üzere paketler teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, birlik beraberliğin ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu ramazan ayının ruhuna uygun biçimde hareket ettiklerini belirtti.

Ramazan ayı yardımlarının sürdüğünü aktaran Alpay, "Bu güzel davranış, içinde bulunduğumuz hem ramazan hem de pandemi şartlarına uygun düşen bir durum. Üyelerimizden ramazan münasebetiyle topladığımız bağışların böyle anlamlı yerlere gitmesi bizler için çok önemli. Bu vesileyle hem üyelerimize hem de böyle bir hayır işine aracı olan kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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