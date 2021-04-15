MÜSİAD Bursa Şubesi yönetimi, kentteki bazı vatandaşların bakkal borcunu ödedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi yönetimi, Osmanlı Devleti'nde yaygın bir yardımlaşma olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkal borçlarını ödedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi yönetimi, Osmanlı Devleti'nde yaygın bir yardımlaşma olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkal borçlarını ödedi.

MÜSİAD'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nde ramazan ayı geldiğinde hayırseverlerin esnafları dolaşıp, "zimem defteri" denilen borç defterinin bir kısmını veya tamamını satın aldıkları hatırlatıldı. Bu kapsamda kadim geleneği sürdüren MÜSİAD Bursa Şubesi de bakkallara borçlarını ödeyemeyen bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Osmangazi ilçesindeki Alemdar ve Hürriyet Mahallelerinde tespit edilmiş bakkallara giderek, maddi yetersizlikler nedeniyle ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, birlik beraberliğin ve yardımlaşmanın en üst seviyelere çıktığı ramazan ayında bu ruhla hareket etmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Osmanlı'dan kendilerine miras kalan "zimem defteri" geleneğini hala yaşatıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Alpay, "MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin yapmış oldukları bağışları güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk. Biz kimin borcunu kapattığımızı bilmiyoruz, borcu kapatılan da bunu kimin yaptığını bilmiyor. Umarım bu gibi davranışlar teşvik edici olur ve sayıları artar. Rabb'im hayırlarımızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler