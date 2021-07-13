MÜSİAD Bursa Şubesi, TEKNOFEST 2021'e katılacak olan BTÜ öğrencilerine destek verecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak Bursa Teknik Üniversitesine (BTÜ) destek olacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak Bursa Teknik Üniversitesine (BTÜ) destek olacak.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyeleri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile protokol imzaladı. Anlaşmaya göre, yarışmaya katılacak takımların projeleri MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından desteklenecek.

İmza töreninde açıklama yapan Alpay, üniversite sanayi iş birliğini önemsediklerini belirterek, ülkenin teknoloji hamlesine katkı sağlayacak BTÜ öğrencilerine MÜSİAD ailesi olarak en üst grupta destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

MÜSİAD'ın teknolojinin gelişmesine ve bilimin ilerlemesine katkı sağlamak için her dönemde girişimlerde bulunduğunu aktaran Alpay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında yapılacak TEKNOFEST'in Bursa ayağına MÜSİAD olarak en üst kategorideki seviyede olan platin grupta sponsor olduk. Sanayi ve üniversite iş birliğini Bursa Teknik Üniversitesi ile en üste seviyede taşıma amacındayız. Bu kapsamda TEKNOFEST ile ilgili bir sponsorluk protokolü imzaladık. Maddi değerinden öte, araştırma ve geliştirme üzerinde emek harcayan öğrenci kardeşlerimizin çalışmalarına MÜSİAD olarak katkı sağlayan ve destek olan bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyoruz."

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir de MÜSİAD üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"MÜSİAD ülkemizde yerli sanayinin ve milli kalkınmanın gelişmesinde çok önemli projelere imza atmıştır. Bu anlamda geçmişte ağır sanayi hamlesinin başlatıldığı yer olarak, şimdi de yüksek teknoloji hamlesinin başladığı ve ateşlendiği bu aşamada TEKNOFEST'e destek olmak gerçekten çok kritik bir süreçtir. Bu süreçte bize destek olan bütün MÜSİAD yönetimine ve Nihat Alpay başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalara kaç paydaşın katıldığı çok önem arz ediyor. Yereldeki sanayicilerimizin bizlere destek olması, 'Biz sizin iyi işler yaptığını biliyoruz, çocuklarımıza destek oluyoruz ve sizin yanınızdayız' mesajı veriliyor. Bu açıdan çok önemli kritik bir mesajdır. Vatansever olan sanayicilerimizin ve paydaşlarımızın projelere katılmaları çok önem arz ediyor."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca