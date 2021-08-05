MÜSİAD Bursa Şubesi'nden afet bölgesine destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, yangının etkilediği bölgelerden Antalya'ya yardım elini uzattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, yangının etkilediği bölgelerden Antalya'ya yardım elini uzattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Bursa Şubesi, afet bölgelerinde yangınla mücadele ve etkilenen vatandaşlara destek için Antalya'ya acil ve hayati öneme sahip malzemelerden oluşan yardım aracını gönderdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi dernek merkezinden üyeler tarafından yüklenen yardım aracı, Antalya'ya uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, devlet ve milletle birlikte yaraları sarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Alpay, 28 Temmuz'dan beri devam eden yangınların herkesi çok üzdüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızla hızlıca bir organizasyon tertipleyip yangının etkilediği Antalya bölgesine acil yardım malzemelerinden oluşan bir yardım aracı göndermek istedik. Bunun devamı gelecek, ülkemiz ve milletimiz her zor şartta olduğu gibi yine el ele gönül gönüle bu günleri de atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan