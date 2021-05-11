MÜSİAD Bursa Şubesi, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıları kınadı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıları kınadı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçleri ve fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmayıp üç semavi dinin ortak noktası Kudüs'te dünyanın gözleri önünde terörü sergilediği belirtildi.

Açıklamada, "Mübarek ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'na günler kala uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur'an-ı Kerim'in emri üzerine bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, en üst düzeyde yaptığı temaslarla kendi olgunluğuna yakışan cihette, bu menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımlarını ciddiyetle atmaya devam ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Biz, Türkiye ve dünyada 225 noktada aktif bir sermaye platformu ve aynı zamanda milletinin ve ümmetin yanında her daim destekçi olmuş ve bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş ve edecek bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa'ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca