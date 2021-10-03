Almanya'da faaliyet gösteren Berlin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD Berlin) futbol turnuvası düzenledi.

Berlin'de Charlottenburg semtindeki Sömmering sahasında yapılan MÜSİAD Cup 2021 futbol turnuvasına 32 takım katıldı.

Turnuvayı finalde "GTÜ Prüfstelle İlhan" ekibini 2-1 mağlup eden "D&P perfumum" takımı kazandı.

Berlin Muavin Başkonsolosu Bilal Çamlık, iş insanları ve çok sayıda seyircinin izlediği turnuvanın ardından MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret Doğan kupayı "D&P perfumum" şirketinin sahibi Dilek Dursun'a verdi.

Elde edilen gelir afetzedelere bağışlanacak

Doğan burada yaptığı açıklamada, bu yıl 11'incisi düzenlen MÜSİAD Cup futbol turnuvasının geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Turnuvadan elde edilen gelirin hem Almanya hem de Türkiye'deki doğal afetlerden zarar görenlere bağışlanacağını aktaran Doğan, bu miktarın 9 Ekim'de yapılacak MÜSİAD Berlin'in Genel Kurulunda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Fikret Doğan, MÜSİAD Berlin'in faaliyetlerini sürdüreceğini ve özellikle gençlere yönelik çalışmalarda bulunacağını ifade ederek, "Almanya'nın parçasıyız. Burası da bizim vatanımız oldu artık. Bu bağlamda bizim de MÜSAİD Berlin olarak buradaki vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza ve gençlere yönelik faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.