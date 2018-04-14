Müsiad Belçika Şubesi Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi Brüksel'de açıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın gerçekleştirdiği Brüksel'deki şube açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Şubenin açılış kurdelesini kesen Kaan, Türkiye ve Belçika arasında ticari ilişkileri geliştirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediklerini ve ticaret diplomasisine öncelik verdiklerini söyledi.

Kaan, MÜSİAD Belçika Şubesinin iş dünyası için hayırlara vesile olmasını diledikten sonra yeni binayı gezdi ve davetlilerle sohbet etti.