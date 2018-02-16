Müsiad Başkanları Kilis'te Toplandı

MÜSİAD Başkanları Kilis'te toplandı

KİLİS - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye, terör örgütleriyle savaşırken, diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için de diplomatik hamlelerini sürdüğünü söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD Kilis Şubesi tarafından düzenlenen Başkanlar Toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının genel merkezde gerçekleştirileceğini ancak Türkiye'nin bir bölgesinde olağanüstü şartlar söz konusuyken, buna sessiz kalmadıklarını bu yüzden toplantıyı Kilis'te yaptıklarını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hükümetin, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarının, dünyadaki destekçilerinden aldıkları cesaretle, saldırılarını sürdürmesine karşılık Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını ifade ederek, "Harekat, askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis'te zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun, bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve elleri gittikçe daha da zayıflıyor.Türk milletinin en zor anlarda kenetlenme hali ve bu onurlu duruşunun bütün dünyanın hayranlık duyuyor. Milletimizin, vatan söz konusu olduğunda Çanakkale ruhunu yeniden canlandırdığını, en son 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası net bir şekilde gördük. Türk Ordusu Afrin'e, bölgeye barış ve huzur getirme amacıyla girmiştir. Fakat bir algı operasyonuyla, Türkiye'nin tamamen sınır güvenliği amacıyla başlattığı harekatın, farklı niyetleri olduğu yönünde demeçler veriliyor, dünya basınında bu minvalde haberler yayınlanıyor. Fakat, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Bu konuda, vatan ve millet sevdalıları olarak en ufak bir tereddüdümüz yok. Dünyadaki tüm güçlü devletler, ülkelerinin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı müdahale etmekten kaçınmaz; çünkü bu bir haktır. Türkiye, köklü devlet geleneği olan güçlü bir ülkedir. Dolayısıyla, bu durum karşısında alınacak tedbirler ve yapılacak müdahale konusunda izleyeceği yöntemlere hakimdir" dedi

Kaan, Demokrasi dersi vermeye yeltenen ülkelerin, teröre verdikleri desteklerin ortada olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü, "ABD, PYD ve PKK için ayırdığı 2019 bütçe tasarısında yer alan 550 milyon dolar desteğini saklamıyor. Bu, barış umudunu zedeleyen, kabul edilemez bir hamledir. Türkiye, terör örgütleriyle savaşırken, diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için de diplomatik hamlelerini sürdürüyor. Bu şartlarda operasyona ilişkin yöneltilen eleştirilerin geçerliliği olmadığı gibi, bu eleştirileri ciddiyetle dikkate almak da mümkün değildir. Zeytin Dalı Operasyonunun, ülkemizin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı yorumları yapılıyor. Bu, son derece asılsız bir endişedir. Biz iş dünyası olarak, ekonominin mevcut durumuna hakim iş insanları olarak, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın, 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüme kaydederek, bu dönemde G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olan Türkiye, yılın son çeyreğinde de oldukça güçlü bir görünüm sunuyor. Önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 oranında artış kaydeden sanayi üretimi, ekonomide çarkların dönmeye devam ettiğini gösterirken, bu dönemde yine önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında genişleyen ihracat hacmi de dış talebin büyümeye destek vermeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Bu gelişmeler ışığında yılın son çeyreğinde yüzde 8-9 bandında bir büyümenin gerçekleşeceğini ve böylece Türkiye ekonomisinin 2017 yılı genelinde yüzde 7-8 aralığında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, ortada böyle bir tablo varken, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ekonomisinin sarsılacağını düşünmek, gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle sıcak bir dönemde, bu ve benzeri olumsuz yorumların kasıtlı servis edildiğini düşünmek dahi istemiyoruz. Vatanın ve ülke güvenliğinin söz konusu olduğu Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde, iş dünyası olarak devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Zorlu mücadelesinde Allah ordumuzu muvaffak eylesin" diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'e destek için gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyelerini teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bizleri bu süreçte yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Esnafımız zor günler geçiyor. Tüm başkanlarım buradayken söyleyeyim, katkı olması için esnafımızdan bol bol alışveriş yapın" dedi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da böyle bir ziyaretin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını, bu manada MÜSİAD ailesine teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kilis'in terör örgütlerinin saldırılarından dolayı sıkıntılar yaşadık. Zeytin Dalı Harekatından önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda da Kilis'e 100'e yakın füze atıldı. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Buna rağmen halkımız, STK'lar, tek vücut oldu. Saldırılara direnç gösterdik. MÜSİAD'ın ve iş dünyasının yanımızda olmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Konuşmanın ardından toplantısı, basına kapalı sürdü.