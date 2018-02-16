Müsiad Başkanlar Toplantısı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın açıklaması

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın açıklaması

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü'nün açıklaması MÜSİAD Başkanlar Toplantısı

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan:

"Zeytin Dalı Operasyonu'nun ülkemizin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı yorumları yapılıyor. Bu, son derece asılsız bir endişedir"

" Türk Ordusu Afrin'e, bölgeye barış ve huzur getirme amacıyla girmiştir"

"Türkiye, terör örgütleriyle savaşırken, diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için de diplomatik hamlelerini sürdürüyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun ülkemizin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı yorumları yapılıyor. Bu, son derece asılsız bir endişedir." dedi.

Kaan, MÜSİAD Kilis Şubesi tarafından düzenlenen "Başkanlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantının genel merkezde gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak Türkiye'nin bir bölgesinde olağanüstü şartlar söz konusuyken buna sessiz kalmadıklarını, bu nedenle de toplantıyı Kilis'te yaptıklarını söyledi.

Hükümetin, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarının, dünyadaki destekçilerinden aldıkları cesaretle, saldırılarını sürdürmesine karşılık Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirten Kaan, "Harekat, askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis de zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve elleri gittikçe daha da zayıflıyor." diye konuştu.

Türk milletinin en zor anlardaki kenetlenme hali ve bu onurlu duruşuna bütün dünyanın hayranlık duyduğunu vurgulayan Kaan, şöyle devam etti:

"Milletimizin, vatan söz konusu olduğunda Çanakkale ruhunu yeniden canlandırdığını, en son 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası net bir şekilde gördük. Türk Ordusu Afrin'e, bölgeye barış ve huzur getirme amacıyla girmiştir fakat bir algı operasyonuyla, Türkiye'nin tamamen sınır güvenliği amacıyla başlattığı harekatın farklı niyetleri olduğu yönünde demeçler veriliyor, dünya basınında bu minvalde haberler yayınlanıyor. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Bu konuda, vatan ve millet sevdalıları olarak en ufak bir tereddütümüz yok. Dünyadaki tüm güçlü devletler, ülkelerinin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı müdahale etmekten kaçınmaz, çünkü bu bir haktır. Türkiye, köklü devlet geleneği olan güçlü bir ülkedir. Dolayısıyla, bu durum karşısında alınacak tedbirler ve yapılacak müdahale konusunda izleyeceği yöntemlere hakimdir."

"Terör örgütünün harekat kabiliyeti kısıtlandı"

Kaan, demokrasi dersi vermeye yeltenen ülkelerin, teröre verdikleri desteklerin ortada olduğuna işaret ederek, "ABD, PYD ve PKK için ayırdığı 2019 bütçe tasarısında yer alan 550 milyon dolar desteğini saklamıyor. Bu, barış umudunu zedeleyen, kabul edilemez bir hamledir. Türkiye, terör örgütleriyle savaşırken, diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için de diplomatik hamlelerini sürdürüyor. Bu şartlarda operasyona ilişkin yöneltilen eleştirilerin geçerliliği olmadığı gibi, bu eleştirileri ciddiyetle dikkate almak da mümkün değildir." diye konuştu.

Alınan sıkı önlemler neticesinde terör örgütünün hareket kabiliyetinin kısıtlandığını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Operasyonu'nun ülkemizin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı yorumları yapılıyor. Bu, son derece asılsız bir endişedir. Biz iş dünyası olarak, ekonominin mevcut durumuna hakim iş insanları olarak, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor.

Diğer konuşmacılar

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da kentte terör örgütlerinin saldırılarından dolayı sıkıntı yaşandığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda da Kilis'e 100'e yakın füze atıldı. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Buna rağmen halkımız, STK'lar tek vücut oldu. Saldırılara direnç gösterdik. MÜSİAD'ın ve iş dünyasının yanımızda olmasından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerinin ve Kilis'in yanında olduklarını göstermek için kente geldiklerini söyledi.

İzmir'in zeytinyağının meşhur olduğunu, bu nedenle yanlarında zeytin fidanları getirdiklerini ifade eden Ülkü, bu fidanların kentteki çeşitli alanlara dikileceğini belirtti.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.