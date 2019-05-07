Müsiad Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İftarda Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayaönü İtfaiye Bahçesinde düzenledikleri iftar çadırında buluştu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif Ayı'na kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, hoşgörü, sevgi, sabır, muhabbet, şefkat ve merhametin bol olduğu değerli bir aydır. Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları, onlarla sofralarını paylaşmaları büyük önem arz etmektedir. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Kendimizi ve yaptığımız işleri sorgulamalı, salih amel işlemeli ve bu yaşantımızı tüm yıla yaymalıyız"dedi.

Ramazan ayı boyunca 750 kişiye iftar yemeği verilecek

Çelenk, "MÜSİAD Gaziantep ailesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımıza bu yıl yeni bir soluk getirdik. Kayaönü İtfaiyesi'nin bahçesinde bulunan iftar çadırında MÜSİAD Gaziantep üyelerimizin de destekleri ile Ramazan Ayı boyunca günde 750 kişiye iftar vereceğiz. Bu hayrı işlememize vesile olan herkese ve alt yapıyı hazırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA