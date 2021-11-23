MÜSİAD Başkanı Özlü'yü ağırladı

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Özlü, Düzce'de tamamlanan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeleri işadamlarına anlattı.

MÜSİAD Düzce şubesi üyeleri, Kasım ayı Dost Meclisi toplantısını Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliği yaptığı toplantıya, MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Düzce ekonomisi ve istihdamında önemli yeri olan iş insanlarını Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırlayan Başkan Özlü, 2019 yılından bu yana belediye eliyle yapılan çalışma ve projeleri detaylı bir şekilde paylaştı.

MÜSİAD yönetim kurulu üyelerini Mutfak Sanatları Merkezinde ağırlamaktan onur duyduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Düzce'mizin kıymetli iş insanları ile bir süre önce hizmete açtığımız Mutfak Sanatları Merkezinde bir araya geldik. Düzce için hazırlamış olduğumuz projelerimizi kıymetli misafirlerimizle paylaştık. Hep beraber Düzce'miz için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Düzce'miz için değer üreten kıymetli iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Düzce MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan ise Dost Meclisi toplantılarını Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Düzce'ye yapılan projeleri yakından takip ettiklerini belirten Vefa Pehlivan Belediye Başkan Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE

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