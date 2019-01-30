Müsiad Başkanı Kaan: Üretemezsek İhracat Yapamayız, Ülkeyi Büyütemeyiz

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018'in ikinci yarısından sonra ülke ekonomisinin ciddi saldırı altında kaldığını ve bu saldırıların devam edeceğini belirterek, "Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek durumundayız. Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, genel başkan yardımcılarıyla birlikte Kahramanmaraş Şubesi'nin 3'üncü olağan genel kuruluna katıldı. Genel kurulda tek aday olan Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı seçildi.

'SALDIRILAR EVAM EDECEK'

Kongrenin ardından düzenlenen gala yemeğine ise MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasının yani sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da katıldı. Yemekte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018'in 2017'ye göre daha iyi geçeceğini öngördüklerini ancak 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye 3 türlü saldırı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bunun ilki döviz bazında oldu ki bir gecede çıkarılan para, 12 Ağustos'tan 13 Ağustos'a geçen gece ki Türkiye'den çıkarılan para, Türkiye'yi tamamen batırmak üzerineydi. Dövizden sonra faizle saldırdılar. Daha sonra üçüncüsü, aynı zamanda bu ikisinin etkisiyle enflasyonla karşımıza çıktı. O bakımdan bu tecrübemiz artık var bizim, daha önce de var. Buranın altını çizerek özellikle söylüyorum bu saldırılar devam edecek ama bizler mikro, küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler olmak üzere, büyük işletmeler dahil olmak üzere herkes artık muhasebesini yapsın, tecrübesini ortaya koysun. Artık biz, borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek durumundayız. Çünkü üretemezsek, enflasyonla mücadele edemeyiz. Üretemezsek dövizle mücadele edemeyiz. Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz. O bakımdan artık bu zihniyeti hep birlikte mücadele ederek inşallah ülkemize hizmet edeceğiz."

'20 DÜNYA MARKASI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

MÜSİAD olarak yerli ve milli üretimle ilgili bir markalaşma çalışması yaptıklarını ifade eden Kaan, "Bunu da yerli, milli üretim üst kurulumuz yapıyor. Bu üst kurulumuzla birlikte bir projemizi de ifade edeyim 2020 yerel projemiz var. 20 tane dünya markası çıkarmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Maraş'tandır, diğeri Antalya'dan 2'si belli. O bakımdan Maraş'taki markamızı da buradan söylemek istiyorum, Alpedo'yu inşallah bu konuda tüm dünyaya açacağız" dedi.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Abdurrahman Kaan'a günün anısına bir tablo hediye etti.

Programın sonunda Abdurrahman Kaan, satırla Maraş dondurmasını kesip, çekiçle örste dövdü. - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA