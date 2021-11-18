MÜSİAD Başkanı Çınar, IBF toplantısını değerlendirdi

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 14-17 Kasım 2021 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen IBF (International Business Forum-Uluslararası İş Forumu) toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çınar, IBF toplantısının dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile olan ticari ilişkilerin daha da gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Çınar toplantıya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şu bilgilere yer verdi; "IBF Toplantımızın 25.'sini, bu sene dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Dünyanın farklı noktalarından 30 ülkeden 600'e yakın iş insanımız Bakü'de bir araya gelerek karşılıklı ticaret, ortaklık ve iş alanlarının geliştirilmesine yönelik görüşmelerle sergi ve etkinlikler gerçekleştirdi. Organizasyona, Karadeniz Ereğli Şubemizden benimle birlikte, üyelerimiz Eyüp Uludağ (Uludağ Mobilya, Dekorasyon - Uludağ İnşaat), Şaban Bayrak (Hira Havlupan), Oğuz Ünlüer (Poytrans Denizcilik - Sude Denizcilik) ile üye firmalarımız Çınar Boru Profil, Tat Metal Çelik ve Poytrans Denizcilik yöneticilerimizden oluşan 9 kişilik bir heyetle katılım sağladık. Derneğimiz tarafından 1995 yılında "Müslüman iş adamlarının ortak ticaret ve yatırım ilişkilerine yön vermek" amacıyla kurulan ve bu sene Bakü'de yapılan forum daha önce yapılanlar gibi büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Programımızın, Karabağ Zaferi'nin birinci yıldönümü ile İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin hemen ertesine denk gelmesi heyecanımızı tetiklerken, birlik ve beraberliğimizin milletimiz için ne kadar önemli olduğu, birlikte iş yapabilme kültürümüzü geliştirilebilmemiz doğrultusunda büyük işlere imza atabileceğimiz, kongremizde ortaya çıkan önemli sonuçların başında geldi. 25.IBF Açılış Programı, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, IBF Başkanımız Erol Yarar, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orkhan Mammadov, Azerbaycan İşverenler Federasyonu Başkanı Memmed Musayev ve çok sayıda davetli ile iş insanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 25. IBF kapsamında düzenlenen "Azerbaycan'da Yatırım Fırsatları: Tarım, Turizm, Sağlık, Sanayi Bölgeleri, Karabağ Yatırım Alanları" ve "Azerbaycan ve Karabağ'da Altyapı Yatırımları İçin Devlet Projeleri: Hastane, Okul, Lojman" panel programları ilgiyle takip edildi. İş insanları B2B görüşmelerinde bir araya gelerek, iş geliştirme alanlarına yönelik bilgi alırken, Azerbaycan ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını inceledi. Şirketler tarafından oluşturulan stantlarda ürün ve hizmet tanıtımları yapıldı. Azerbaycan Ulaştırma, Haber leşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı ziyaret edilerek hem programımız değerlendirildi hem de iş birliği alanları üzerine istişareler yapıldı. 25. IBF Açılış Programı kapsamında ayrıca, MÜSİAD ile KOBİA, Azerbaycan Devlet Zorunlu Sağlık Sigortaları Kurumu ile İstanbul Devlet Özel Sektör Ortaklık Mükemmeliyet Merkezi ve Genç MÜSİAD ile Genç Girişimciler Ağı Derneği arasında uzlaşı belgesi mutabakatı imzalanarak, taraflar arasında ortak faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu vesileyle, MÜSİAD Azerbaycan ile KOBİA'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen organizasyonlarımızın düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunan başta MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı bey ile IBF Başkanımız Erol Yarar bey olmak üzere herkese şükranlarımızı sunmak isteriz. Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'da düzenlenen ve oldukça verimli sonuçlar alınan 25. IBF Kongremizin, iş dünyamız ve ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." - ZONGULDAK