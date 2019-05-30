MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Kadir Gecesi kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk yayımladığı mesaj ile Kadir Gecesini kutladı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk, mesaj yayımlayarak, İslam aleminin idrak edeceği Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi. Kadir Gecesi'nin önemine de dikkat çeken Başkan Çelenk, "Hep birlikte Kadir Gecesi'ne idrak etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün yıl boyunca hasretle beklediğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketine bereket katan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Manevi hazzın doruğa ulaştığı, Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken, bir yandan da Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması münasebetiyle kutsal bir öneme sahiptir. Bu vesileyle bu mübarek gecenin, hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı

"Kadir gecesi manevi bir yolculuktur"

Kadir gecesinin tövbe için de büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Çelenk, "Sayısız güzelliklerin yaşandığı, mükafatların sınırsız olarak verildiği bu mübarek gecede, manevi bir yolculuğa çıkmak, kendimizi sorgulamak, iyi davranışlara yönelmek, kötü davranışlardan uzaklaşmak ve tövbe etmek için büyük bir fırsattır. Böylesine önemli gün ve geceleri değerlendirirken ibadet ve güzellikleri sadece bu geceye hasretmemeli, her zaman aynı doğrultuda hayatımıza yön vermeliyiz. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA