MÜSİAD Bandırma Şubesi'nden yangından olumsuz etkilenenlere yardım
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MÜSİAD Bandırma Şubesi'nden yangından olumsuz etkilenenlere yardım

MÜSİAD Bandırma Şubesi'nden yangından olumsuz etkilenenlere yardım
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

MÜSİAD Bandırma Şubesi ve Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yangından olumsuz etkilenen vatandaşlara ulaştırmak üzerine yardım kolileri hazırladı.

MÜSİAD Bandırma Şubesi ve Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yangından olumsuz etkilenen vatandaşlara ulaştırmak üzerine yardım kolileri hazırladı.

MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Cemal Gümüş, yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı yarları bir nebze olsa kapatmak için afet bölgelerine ulaştırmak amacıyla yardım konvoyunu hazırladıklarını kaydetti.

Yardım kolilerinin içinde kazma, kürek, battaniye, yastık, pil, batarya, fener, tırmık gibi birçok ürünün yer aldığını anlatan Gümüş, "Yardımlarımızı Kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda teslim ederek ihtiyaç olan yerlere ulaştırılacak. Yardım yapan bütün insanlardan Allah razı olsun. Herkese selam ve dua ile. Yolan çıkan 7 aracımız inşallah kazasız belasız varacağı yerlerine ulaşır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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MÜSİAD Bandırma Şubesi'nden yangından olumsuz etkilenenlere yardım - Haberler
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