Müsiad Avusturya'daki Başarılı Türkleri Ödüllendirdi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Avusturyalı yatırımcıların Türk piyasasına güven duyduğunu belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile Avusturya'dan Türkiye'ye yatırımlar devam etti. Demek ki Türkiye'ye para yatıran kazanıyor, kazanmaya devam ettikçe daha çok yatırıyor." dedi.

Başkent Viyana'da düzenlenen Avusturya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) 6'ncı olağan genel kurulunda bu ülkede yaşayan başarılı Türkler ödüllendirildi.

Programda konuşan Büyükelçi Çarıkçı, yaşanan birçok güçlüğe rağmen Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin yeniden sağlam bir zemine doğru ilerlediğini söyledi.

Çarıkçı, iki ülke ilişkilerinin en çok gerildiği zamanlarda bile ekonomi ve ticaret alanlarında somut ve müspet ilerlemeler olduğunu vurguladı.

Avusturyalı yatırımcıların Türkiye'yi ve Türk insanını tanıdığını, Türk piyasasına güven duyduğunu dile getiren Çarıkçı, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile Avusturya'dan Türkiye'ye yatırımlar devam etti. Demek ki Türkiye'ye para yatıran kazanıyor, kazanmaya devam ettikçe daha çok yatırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çarıkçı, bir diplomat olarak iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi noktaya taşımak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Avrupa'da Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırılar

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da derneğin 28 yıllık serüveni, elde ettiği başarılar ve şu anki durumuna ilişkin bilgi verdi.

Avrupa'da hissedilmeye başlanan aşırı sağcı söylemin, Müslümanlar ve Türklere yönelik saldırıların artmasına neden olduğuna dikkati çeken Kaan, Almanya'da camilerin hedef alındığı saldırıların Müslüman karşıtlığının ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtti.

Bu gelişmelerin üzüntüyle karşılandığını ancak öfke dolu ve yıkıcı söylemlerle vakit kaybetmenin yersiz olduğunu anlatan Kaan, "Dil, din ve ırk gözetmeksizin kardeşlik zemininde buluşmak zorundayız. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselişe geçen aşırı sağ eğilimlerin neden olduğu yıkımın ancak bu kardeşlik zeminini sağlayarak önüne geçebiliriz." diye konuştu.

Kaan, MÜSİAD olarak düzenledikleri uluslararası organizasyonlarla dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getirdiklerini söyleyerek, bu etkinliklerle karşılıklı iş imkanlarının yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomisinin geldiği noktayı değerlendirme imkanlarının doğduğunu ifade etti.

"İki ülke arasındaki ticari ilişkiler memnuniyet verici"

Avrupa Birliğinin (AB), Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olduğuna işaret eden Kaan, zaman zaman sıkıntılar yaşansa da karşılıklı ticaretin başarılı bir şekilde sürdüğüne değindi.

Abdurrahman Kaan, "Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilere baktığımız zaman karşımıza memnuniyet verici bir tablo çıkıyor. Türkiye'nin Avusturya'ya yaptığı ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde 6,6 artış kaydettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticari başarının siyasi arenada yaşanan birtakım geçici çekişmeler nedeniyle kaybedilmeyeceğini vurgulayan Kaan, Türkiye ve Türk insanının, tarihi tecrübeleri doğrultusunda Avrupa ile ilişkileri daha iyi bir noktaya taşımaya çalıştığını, MÜSİAD olarak ilişkilerin güçlenmesi için atılacak her adıma katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.