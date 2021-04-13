MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Şahin'i ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Vali Şahin ile görüşmesinde, Ankara'da sağlık, sağlık turizmi ve eğitim alanlarında serbest bölge oluşturulması önerisinde bulundu.

???????Ankara'nın metropol dışındaki ilçelerinin yatırım için 5'inci ve 6'ncı Bölge'de uygulanan teşvikler kapsamında yer alması gerektiğini belirten Yılmaz, kente direkt uçuşların da artırılmasının önem taşıdığını bildirdi.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen alanlardan perakende ve AVM sektörü için bulaş riskini en aza indirecek tedbirler alınarak sektörün canlandırılması için de Vali Şahin'den talepte bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır