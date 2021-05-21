MÜSİAD Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından kurum binasında imzalanan protokolle, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Yılmaz, protokol imza töreninde, üyelerinin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasında üniversite desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Ünüvar da sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını ve bunu geliştirecek projeleri artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu girişimlerinin somut çıktılarını almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Protokol kapsamında Ankara Üniversitesi öğrencilerine MÜSİAD Ankara üyesi firmalarda staj ve bitirme projeleri yürütebilme imkanı sağlanacak. MÜSİAD Ankara bünyesinde bulunan firmaların ihtiyaç duyduğu analiz, fizibilite, kümeleme ve mentorlük çalışmaları gibi faaliyetlerde de Ankara Üniversitesinin teknik ve akademik bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök