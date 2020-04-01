MÜSİAD Ankara'dan "Ekonomi Bilim Kurulu kurulsun" önerisi
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, koronavirüs ile mücadelede Bilim Kurulu koordinasyonunda çalışacak "Ekonomi Bilim Kurulu" oluşturulması önerisinde bulundu.
01.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:47
MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, koronavirüs ile mücadelede Bilim Kurulu koordinasyonunda çalışacak "Ekonomi Bilim Kurulu" oluşturulması önerisinde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com