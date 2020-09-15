MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Bangladeş ile köklü ilişkilerimiz var"
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MÜSİAD Ankara Başkanı Acar: "Bangladeş ile köklü ilişkilerimiz var"

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkinin, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temelleri olduğunu belirtti.

MÜSİAD Ankara Başkanı Acar:
15.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:36

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkinin, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temelleri olduğunu belirtti.

MÜSİAD Ankara Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Siddiki, Acar ve şube üyelerinin katılımıyla iş toplantısı gerçekleştirildi.

Acar, buradaki konuşmasında, Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkinin, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temellere sahip olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'mıza maddi ve manevi yardımda bulunan Güney Asya Müslüman halklarından biri de Bengallilerdir." ifadesini kullandı.

Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Bangladeş'i Lahor'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle 22 Şubat 1974 tarihinde tanımıştır. 1976 yılında Dakka Büyükelçiliğimiz, 1981 yılında ise Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği açılmıştır. Bangladeş, 5-6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapmıştır."

Bangladeş'te 2014 yılından bu yana Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Acar, ofisin bu sürede ülke genelinde 60'tan fazla projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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