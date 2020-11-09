MÜSİAD ABD Şube Başkanı Özmekik'ten KADEM'e ziyaret
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MÜSİAD ABD Şube Başkanı Özmekik'ten KADEM'e ziyaret

09.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:41
MÜSİAD ABD Şube Başkanı Özmekik'ten KADEM'e ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şube Başkanı Ayhan Özmekik, Kadın ve Demokrasi Derneği'ni (KADEM) ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şube Başkanı Ayhan Özmekik, Kadın ve Demokrasi Derneği'ni (KADEM) ziyaret etti.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Özmekik ve beraberindeki heyetle birlikte yapılacak ortak projeler ele alındı.

Gümrükçüoğlu'nun KADEM'in yürüttüğü çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdiği Özmekik, MÜSİAD'ın ABD'deki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki kadın gücünün daha da önemli hale geldiği bir ortamda, ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman kadınların sosyal hayatta daha etkili olabilmeleri için atılacak adımlar konuşuldu. Ziyarette ayrıca Türk ve Müslüman kadınların var olan potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri adına yeni projeleri hayata geçirme noktasında fikir alışverişi ve planlamalarda bulunuldu.

Özmekik, görüşmede yaptığı açıklamada, insanlığın varoluşunun en anlamlı vesilesi olan kadın ortak paydasında üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını bildirdi. Özmekik, Gümrükçüoğlu'nu KADEM olarak yürüttükleri faaliyetlerden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Zyaret, yeni imkanlar ve yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerine karşılıklı sözlerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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