MÜSİAD 5. Bölge İstişare Toplantısı Van'da yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 5. Bölge İstişare Toplantısı Van'da düzenlendi.

MÜSİAD Yerel Komitesi, 2019-2020 yılı çalışma programı çerçevesinde, şubelere genel merkez faaliyetlerini aktarmak, yeni süreç hakkında bilgilendirme yapmak, yereldeki bölge ve iller arası iletişim, iş birliği ve diyalogların artırılması amacıyla Van'da toplantı düzenledi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli, "Bir haftadan beri İstanbul'dan gelip Sivas'tan başlayıp Karadeniz'i aşıp Artvin, Iğdır, Kars, Ardahan bölgelerinden Ağrı'ya, bugün de buraya geldik. Bu bölgedeki üyelerimizle, şubelerimizle, yönetim kurullarıyla istişareler yapacağız. 5. Bölge ile ilgili bir çalışma prensibi ve düzeneği için geldik. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan da katılımcıları kentte misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, toplantının herkese hayır getirmesini diledi.

Kaynak: AA