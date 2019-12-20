MÜSİAD 2019'u değerlendirdi: "Ülke olarak ekonomide sancılı bir süreçten geçtik ama toparlanmanın...

20.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:42

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısında 2019 yılı değerlendirilirken 2020 yılından beklentiler ele alındı.



Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kütahneci göreve geldikleri günden bu güne kadar yapılan çalışmaları aktararak; "Yönetim kurulunu oluştururken geçmişten gelen arkadaşlarımızla görevi yeni alacak arkadaşlarımızı toplamak istedik. Geçmişten gelen tecrübelerin aktarılması ve yeni heyecanın içerisinde bulunmasıyla birlikte görevi devraldık. O heyecanla da hızlı bir şekilde elimizden gelen maksimum gayretle şehrimize, ülkemize ve işadamlarımıza faydalı işler yapmaya çalıştık. Görevi devralır almaz Arap Türk İşadamları Derneği bizi ziyaret etmek istediler. Bizi ziyaret edip ziyaretin ardından karşılıklı iş görüşmeleri oldu. Teknopark işbirliğiyle liderlere özel ekonomiye hazırlık programı gerçekleştirdik. 2019 başlarında Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın da teşrifleriyle Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin geleceğiyle ilgili programın iştirakçisi olduk. Eğitim komisyonumuzun yaptığı çalışmalar arasında ülkelerin büyük stratejilerini anlamak konulu bir eğitimimiz oldu. Tarım il müdürümüzü ziyaret ettik. Eğitim alanında Avrupa Birliği'nin büyük stratejisi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye İlişkileri konulu Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'yı misafir ettik. Konyalı işadamları ile birlikte karşılıklı iş görüşmeleri yaptık. İnşaat komisyonumuzun düzenlediği yönetmeliklerin çok sık değişmesi ve takip edilememesi noktasında yönetmeliğe katkı olması amacıyla bir çalışma düzenledik. 40 üniversiteden gelen Afrikalı öğrencilerin Kayseri'de buluşması gerçekleşti. MÜSİAD'da 'gönül üyeliği' ile ilgili bir bölüm de var. Prof. Dr. Derviş Karaboğa bizim gönül üyemiz. Kayseri'nin geleceği konulu toplantılarımıza devam ettik" dedi.



Başkan Yardımcısı Mustafa Subaşı ise 2018 yılının ekonomik olarak sıkıntılı geçtiğini, şuanda toparlanmanın olduğunu kaydetti. Subaşı konuşmasını; "Malumunuz 2018 yılında ülke olarak ciddi ekonomik saldırılar yaşadığımızı biliyoruz. Aşağı yukarı 6 yıla yakındır ekonomik olarak ülkemiz savaş halinde. 2013 yılındaki gezi olaylarıyla başlayan aslında adı ağaç ve gezi parkı olan lakin finansal operasyon olmak üzere başlatılan süreçten bahsedelim. O günlerde liderlerimizin dirayetli duruşuyla atlatıldığını düşünüyoruz. Arkasından 17-25 Aralık süreci, yine malumunuz 15 Temmuz darbe süreci, arkasından Rahip Brunson süreci ve Amerika başkanının tweet olayıyla ağır bir süreç geçirdi ülkemiz. ve geldiğimiz noktada da yeni yeni dengelenme olduğunu düşünüyoruz. Faiz oranlarının 40-45'lere çıktığı, enflasyon oranlarının çok yükseldiği, işsizlikle alakalı problemler yaşadığımız günlerdi. Ama geldiğimiz durumda da yeni yeni dengelenme olduğunu düşünüyoruz. Ülke olarak ekonomide sancılı bir süreçten geçtik ama toparlanmanın yavaş yavaş olduğunu ve şuanda da bunun fiilen yansımalarını gördüğümüzü ve 2020 yılının 6. ayından sonra da iyice normalleşmenin olacağını öngörüyoruz. Geçmişe baktığımızda da 2013 yılında aslında Gezi Olaylarından önce cumhuriyet tarihinin en düşük faiz ve enflasyon oranıyla güzel günlerin olduğunu yalnız sonrasında geçirdiğimiz süreçte problemli günler geçirdiğimizi ama şuanda tekrardan normalleşmenin olduğunu öngörüyoruz. Beklentimiz de dövizde şuanda stabilizasyonun olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde de baktığımızda devletimizden isteğimiz de üretim ekonomisi için müteşebbis ve yatırımcıların biraz daha üretimle alakalı daha da destek olmaları gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde sürdürdü.



Konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA