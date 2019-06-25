Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.

Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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