Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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